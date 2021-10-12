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У Путина подтвердили подготовку "нормандской встречи"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 октября, 12:53
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В Кремле намекнули, что на встрече не будет вопросов, которые Зеленский лично хотел проговорить с Путиным
Песков (в кружочке) намекнул, что встреча уже не за горами. Коллаж "Сегодня"
Песков (в кружочке) намекнул, что встреча уже не за горами. Коллаж "Сегодня"

Подготовка саммита "Нормандской четверки" на уровне лидеров государств ведется, даже несмотря на проблемы с выполнением предыдущих договоренностей по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он пожаловался на невыполнение и парижских договоренностей, и минских. Но при этом заявил, что даже несмотря на это, стороны ведут подготовку к "нормандскому саммиту".

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Песков подчеркнул, что вопросы, которые Путин и Зеленский могут обсуждать во время возможной личной встречи, и темы в "нормандском формате" будут отличаться (вероятно, намекая, что Крым в "нормандии" обсуждать не будут).

Как мы сообщали, 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

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"Нормандской формат"

  • "Нормандский формат" – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.
  • Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне. Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия), третья – 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь). В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.
  • Спустя полгода после Парижа "нормандский саммит" должен был состояться в Берлине, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен, а потом из-за отсутствия согласия со стороны России. В Кремле постоянно требуют от Киева выполнения предыдущих договоренностей, но при этом оккупанты сами их не выполняют.

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