"Нам така показуха не потрібна": Лавров зірвав "нормандську зустріч"

Глава МЗС РФ назвав некультурною поведінку міністрів з Франції та Німеччини

Лавров знову зриває переговори щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів. Поки що такі переговори беззмістовні, а сторони навіть ще не відповіли на пропозиції Москви.

Про це він заявив на пресконференції.

Реклама

Він зазначив, що днями зустрічався із главою МЗС Франції, який запропонував йому провести зустріч на рівні міністрів у Парижі 11 листопада.

"Я йому сказав: по-перше, хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовну пропозицію (Росія), бо саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольні домовленості. Нам такі показушні виступи не потрібні… Я йому підтвердив, що ми чекаємо на реакцію на наші пропозиції, а по-друге 11 листопада, навіть якби домовленості дозріли, у мене тут дуже щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн. 11 листопада у нас просто фізично не виходить", – сказав Лавров.

Глава МЗС РФ назвав "некультурною" поведінку міністрів з Франції та Німеччини, які наполягали на зустрічі саме 11 листопада.

Підготовка до "нормандської зустрічі"