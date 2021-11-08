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"Нам така показуха не потрібна": Лавров зірвав "нормандську зустріч"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 листопада, 15:16
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Глава МЗС РФ назвав некультурною поведінку міністрів з Франції та Німеччини
Лавров знову зриває переговори щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"
Лавров знову зриває переговори щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів. Поки що такі переговори беззмістовні, а сторони навіть ще не відповіли на пропозиції Москви.

Про це він заявив на пресконференції.

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Він зазначив, що днями зустрічався із главою МЗС Франції, який запропонував йому провести зустріч на рівні міністрів у Парижі 11 листопада.

"Я йому сказав: по-перше, хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовну пропозицію (Росія), бо саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольні домовленості. Нам такі показушні виступи не потрібні… Я йому підтвердив, що ми чекаємо на реакцію на наші пропозиції, а по-друге 11 листопада, навіть якби домовленості дозріли, у мене тут дуже щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн. 11 листопада у нас просто фізично не виходить", – сказав Лавров.

Глава МЗС РФ назвав "некультурною" поведінку міністрів з Франції та Німеччини, які наполягали на зустрічі саме 11 листопада.

Підготовка до "нормандської зустрічі"

  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

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    У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч". Пізніше в Кремлі підтвердили підготовку зустрічі.

  • 20 жовтня Дмитро Кулеба звинуватив Лаврова у зриві домовленостей. За його словами, Україна, Німеччина і Франція висловили готовність до переговорів, а Москва йде у відмову, посилаючись кожен раз на "Мінськ" на умовах Кремля.

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