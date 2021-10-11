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Зеленський обговорив з Меркель і Макроном "нормандську зустріч" і Донбас

11 жовтня, 19:41
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Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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