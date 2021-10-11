Зеленський обговорив з Меркель і Макроном "нормандську зустріч" і Донбас

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє Офіс президента України.
11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбінаЗануритись у той день
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
26.35
Російський рубль (₽)
0.3662
Євро (€)
30.48
90 079захворіло за тиждень в Україні
+39%