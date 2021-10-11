Зеленский обсудил с Меркель и Макроном "нормандскую встречу" и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбинаПогрузиться в тот день
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