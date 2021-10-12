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У Путіна підтвердили підготовку "нормандської зустрічі"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 12:53
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У Кремлі натякнули, що на зустрічі не буде питань, які Зеленський особисто хотів обговорити з Путіним
Пєсков (в кружечку) натякнув, що зустріч вже не за горами. Колаж "Сьогодні"
Пєсков (в кружечку) натякнув, що зустріч вже не за горами. Колаж "Сьогодні"

Підготовка саміту "Нормандської четвірки" на рівні лідерів держав ведеться, навіть незважаючи на проблеми з виконанням попередніх домовленостей щодо Донбасу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він поскаржився на невиконання і паризьких домовленостей, і мінських. Але при цьому заявив, що навіть незважаючи на це, сторони ведуть підготовку до "нормандського саміту".

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Пєсков підкреслив, що питання, які Путін і Зеленський можуть обговорювати під час можливої особистої зустрічі, і теми в "нормандському форматі" відрізнятимуться (ймовірно, натякаючи, що Крим в "Нормандії" не обговорюватимуть).

Як ми повідомляли, 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".

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"Нормандський формат"

  • "Нормандський формат" – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.
  • Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни. Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16-17 жовтня в Мілані (Італія), третя – 11-12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь). У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участі лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.
  • Через півроку після Парижа "нормандський саміт" повинен був відбутися в Берліні, але через пандемію COVID-19 був перенесений, а потім через відсутність згоди з боку Росії. У Кремлі постійно вимагають від Києва виконання попередніх домовленостей, але при цьому окупанти самі їх не виконують.

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