"Це плювок в обличчя": Кулеба звинуватив Лаврова у зриві домовленостей

Російський міністр знову відзначився, назвавши ініціативу України щодо врегулювання на Донбасі потоком свідомості, але нарвався на жорстку відповідь

Кулеба поставив на місце Лаврова. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зриває домовленості щодо Донбасу, відмовляючись від зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів, хоча нещодавно президент РФ Володимир Путін погодився на міністерські переговори.

Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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За його словами, вчора Лавров знову відзначився, назвавши ініціативу України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "потоком свідомості".

"Нагадаю, що Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів "нормандського формату". Французький і німецький міністри готові, я теж і ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своїм спікером (МЗС Марією Захаровою. – Ред.) у словесній еквілібристиці. Слова Лаврова – це плювок в обличчя Франції та Німеччини", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що лідери держав чітко домовилися про "нормандську зустріч" на рівні міністрів, проте Київ досі не отримав сигналів від РФ про готовність до її проведення.

"Остання заява Лаврова підриває процес мирного врегулювання і йде врозріз з домовленостями лідерів країн "нормандського формату". Закликаю свого російського колегу погодитися на зустріч і сісти за стіл переговорів", – підкреслив голова МЗС України.

Як ми повідомляли, 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

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У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч". Пізніше в Кремлі підтвердили підготовку зустрічі.

"Нормандський формат"