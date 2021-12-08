РФ повернули до переговорів: перша реакція України на розмову Байдена і Путіна

Американський та російський лідери дві години обговорювали Україну – все було недаремно, каже Кулеба

Кулеба задоволений уже тим, що переговори відбулися. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна стримуванням та деескалацією.

Про це він повідомив агенцію Reuters.

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Він вітає зусилля США із залучення Росії за стіл переговорів, але зазначив, що пріоритетом є розробка пакету заходів стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації проти України.

"Сам собою контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях повернення Росії за стіл переговорів", – Заявив Кулеба.

Переговори Путіна та Байдена щодо України