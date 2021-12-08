РФ вернули к переговорам: первая реакция Украины на разговор Байдена и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сдерживанием и деэскалацией.
Об этом он сообщил агентству Reuters.
Он приветствовал усилия США по привлечению России за стол переговоров, но отметил, что приоритетом является разработка пакета мер сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию против Украины.
"Сам по себе контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", – заявил Кулеба.
Переговоры Путина и Байдена по Украине
- 7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Кремле утверждают, что результатом недовольны ни в Москве, ни в Вашингтоне. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.
- Тем временем ожидается разговор Байдена с президентом Владимиром Зеленским. Судя по всему, американский лидер расскажет, как прошли переговоры с Путиным и какие были требования относительно Украины.
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