РФ направила Україні документ щодо "нормандської зустрічі", але він дивно написаний

Російська Федерація надіслала Франції, Німеччині та Україні пропозиції до заключного документа можливої зустрічі у "нормандському форматі".
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.
"З останнього, що сталося на дипломатичному треку: міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, їх бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, крім підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, коли ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкрутки цього маховика гібридної війни", – сказав голова МЗС.
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Підготовка до "нормандської зустрічі"
11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.
У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч". Пізніше в Кремлі підтвердили підготовку зустрічі.
- 20 жовтня Дмитро Кулеба звинуватив Лаврова у зриві домовленостей. За його словами, Україна, Німеччина і Франція висловили готовність до переговорів, а Москва йде у відмову, посилаючись кожен раз на "Мінськ" на умовах Кремля.