РФ направила Украине документ по "нормандской встрече", но он странно написан

Российская Федерация направила Франции, Германии и Украине предложения к заключительному документу возможной встречи в "нормандском формате".
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.
"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел Российской Федерации направило свои предложения в Германию, Францию и Украину, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, когда мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутки этого маховика гибридной войны", – сказал глава МИД.
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Подготовка к "нормандской встрече"
- 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
- В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече". Позже в Кремле подтвердили подготовку встречи.
- 20 октября Дмитрий Кулеба обвинил Лаврова в срыве договоренностей. По его словам, Украина, Германия и Франция выразили готовность к переговорам, а Москва идет в отказ, ссылаясь каждый раз на "Минск" на условиях Кремля.