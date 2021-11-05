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РФ направила Украине документ по "нормандской встрече", но он странно написан

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 ноября, 10:50
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Кроме Украины, документ получила Германия и Франция
"Нормандская четверка". Фотоколлаж "Сегодня"
"Нормандская четверка". Фотоколлаж "Сегодня"

Российская Федерация направила Франции, Германии и Украине предложения к заключительному документу возможной встречи в "нормандском формате".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

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"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел Российской Федерации направило свои предложения в Германию, Францию и Украину, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, когда мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутки этого маховика гибридной войны", – сказал глава МИД.

Подготовка к "нормандской встрече"

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