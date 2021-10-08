Разумков в день народження отримав незвичайний подарунок в Раді (фото)

Сьогодні ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков святкує день народження і вже з самого ранку отримує вітання. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зробив йому незвичайний подарунок у вигляді монети.
Про це він написав у Telegram.
"Подарунок від кандидата в спікери – ексспікеру на день народження. Пам'ятна монета "Рік змії", – написав він.
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Також він запостив фото з сесійної зали разом з Разумковим, місце якого тепер знаходиться поруч з Гончаренко.
В цьому році у Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути і приємнішими. Журналісти сайту "Сьогодні" пофантазувати, що імениннику могли б піднести парламентарії, виходячи з їхніх декларацій в НАЗК.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був сьогодні призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що буде створювати нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.