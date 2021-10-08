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Разумков в день народження отримав незвичайний подарунок в Раді (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 14:09
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Колишній спікер сьогодні прийшов в Раду як звичайний депутат, але у нього сьогодні свято
Гончаренко (знизу) вручив презент ексспікеру. Колаж "Сьогодні"
Гончаренко (знизу) вручив презент ексспікеру. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков святкує день народження і вже з самого ранку отримує вітання. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зробив йому незвичайний подарунок у вигляді монети.

Про це він написав у Telegram.

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"Подарунок від кандидата в спікери – ексспікеру на день народження. Пам'ятна монета "Рік змії", – написав він.

Подарунок Разумкову. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Також він запостив фото з сесійної зали разом з Разумковим, місце якого тепер знаходиться поруч з Гончаренко.

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Тепер Разумков сидітиме неподалік від Гончаренка. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В цьому році у Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути і приємнішими. Журналісти сайту "Сьогодні" пофантазувати, що імениннику могли б піднести парламентарії, виходячи з їхніх декларацій в НАЗК.

Відставка Разумкова

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