Разумков в день рождения получил необычный подарок в Раде (фото)

Бывший спикер сегодня пришел в Раду как обычный депутат, но у него сегодня праздник

Гончаренко (снизу) вручил презент экс-спикеру. Коллаж "Сегодня"

Сегодня экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков празднует день рождения и уже с самого утра получает поздравления. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сделал ему необычный подарок в виде монеты.

Об этом он написал в Telegram.

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"Подарок от кандидата в спикеры – экс-спикеру на день рождения. Памятная монета "Год змеи", – написал он.

Подарок Разумкову. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Также он запостил фото из сессионного зала вместе с Разумковым, место которого теперь находится рядом с Гончаренко.

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Теперь Разумков будет сидеть неподалеку от Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В этом году у Дмитрия Александровича действительно грустный праздник. Депутаты подарили Разумкову отставку. Но презенты могли бы быть и поприятнее. Журналисты сайта "Сегодня" пофантазировали, что имениннику могли бы преподнести парламентарии, исходя из их деклараций в НАПК.

Отставка Разумкова