Разумков в день рождения получил необычный подарок в Раде (фото)

Сегодня экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков празднует день рождения и уже с самого утра получает поздравления. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сделал ему необычный подарок в виде монеты.
Об этом он написал в Telegram.
"Подарок от кандидата в спикеры – экс-спикеру на день рождения. Памятная монета "Год змеи", – написал он.
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Также он запостил фото из сессионного зала вместе с Разумковым, место которого теперь находится рядом с Гончаренко.
В этом году у Дмитрия Александровича действительно грустный праздник. Депутаты подарили Разумкову отставку. Но презенты могли бы быть и поприятнее. Журналисты сайта "Сегодня" пофантазировали, что имениннику могли бы преподнести парламентарии, исходя из их деклараций в НАПК.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.