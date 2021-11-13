Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

Путін про погрози Лукашенка перекрити газ Європі: "Він може!"

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 листопада, 13:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Путін пообіцяв поговорити з Лукашенко про транзит газу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найімовірніше погарячкував, кажучи про те, що перекриє транзит газу країнам ЄС через ситуацію з мігрантами. Про це заявив глава російської держави Володимир Путін, припустивши, що така ймовірність все ж таки існує, пишуть РІА Новини.

За словами президента РФ, він нічого не чув про погрози Лукашенка, але пообіцяв поговорити з ним.

Реклама

"Я, чесно кажучи, про це вперше чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", – заявив він.

Путін зазначив, що теоретично Лукашенко може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не спересердя це сказав", – зазначив президент РФ.

Ситуація із газом

11 листопада Олександр Лукашенко заявив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді?" – сказав політик.

Євросоюз дуже швидко відповів Лукашенку на його погрози. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.

Реклама

Що цьому передувало

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Аваков не піде до партії Разумкова – експерти назвали причину Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні" Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

145 135

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти