Путін про погрози Лукашенка перекрити газ Європі: "Він може!"

Путін пообіцяв поговорити з Лукашенко про транзит газу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найімовірніше погарячкував, кажучи про те, що перекриє транзит газу країнам ЄС через ситуацію з мігрантами. Про це заявив глава російської держави Володимир Путін, припустивши, що така ймовірність все ж таки існує, пишуть РІА Новини.

За словами президента РФ, він нічого не чув про погрози Лукашенка, але пообіцяв поговорити з ним.

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"Я, чесно кажучи, про це вперше чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", – заявив він.

Путін зазначив, що теоретично Лукашенко може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не спересердя це сказав", – зазначив президент РФ.

Ситуація із газом

11 листопада Олександр Лукашенко заявив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді?" – сказав політик.

Євросоюз дуже швидко відповів Лукашенку на його погрози. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.

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Що цьому передувало