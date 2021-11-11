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Лукашенко помітив війська НАТО біля кордонів: наказав усім готуватися

Наталія Магдик Наталія Магдик
11 листопада, 14:56
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Армія Білорусі стежитиме за пересуванням військ НАТО та Польщі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні. Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера.

"Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам необхідно забезпечити контроль за пересуванням військ НАТО і Польщі. Зробити виходячи із домовленостей", – сказав Лукашенко.

Також він зазначив, що він поки що не давав вказівок розгорнути армію, але готовими треба бути до всього.

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"Ми маємо бути готовими і все передбачати, щоб нам не влаштували там на кордоні війну, а ми опинимося до цього не готові", – розповів він.

Лукашенко також розповів, що він звернувся по допомогу до президента Росії Володимира Путіна, щоб їхня сторона також підключилася до чергування на кордонах Білорусі та Союзної держави.

"Вони вже направили сюди стратегічні бомбардувальники у супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", – заявив він.

Ситуація на кордоні

Що зараз відбувається

На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

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