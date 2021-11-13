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Путин об угрозе Лукашенко перекрыть газ Европе: "Он может!"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 ноября, 13:46
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Путин пообещал поговорить с Лукашенко о транзите газа
Перекрытие транзита газа нарушит договоренности, считает Путин
Перекрытие транзита газа нарушит договоренности, считает Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вероятнее всего погорячился, говоря о том, что перекроет транзит газа странам ЕС из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, допустив, что такая вероятность все же существует, пишут РИА Новости.

По словам президента РФ, он ничего не слышал об угрозах Лукашенко, но пообещал поговорить с ним.

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"Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", – заявил он.

Путин отметил, что теоретически Лукашенко может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.

"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", – отметил президент РФ.

Ситуация с газом

11 ноября Александр Лукашенко заявил, что может закрыть транзит газа, в случае если Польша перекроет границу. "Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?" – сказал политик.

Евросоюз весьма быстро ответил Лукашенко на его угрозы. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что никто не позволит запугивать Европу.

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