"Мы не позволим запугать нас". В ЕС ответили на газовые угрозы Лукашенко

Евросоюз весьма быстро ответил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на его угрозы перекрыть транзит газа в Европу в случае закрытия европейских границ. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что никто не позволит запугивать Европу.
Его слова передает немецкое агентство DW.
Безопасность поставок газа
"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", – заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 ноября.
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Джентилони также рассказал, что страны ЕС разрабатывают оборонную концепцию Евросоюза. В документе под названием "Стратегический компас ЕС" будет отдельно прописаны и вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС.
Угрозы от Минска
Напомним, что утром 11 ноября пресс-служба Лукашенко распространила его заявление, в котором диктатор негодует и угрожает на фоне устроенного им же кризиса с мигрантами.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить", – передает БЕЛТА слова Лукашенко.
Ситуация
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- 11 ноября пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter сообщил, что в Минске собирают большую группу мигрантов с детьми, которую собираются направить к границам Польши и Литвы.
- Лукашенко заметил войска НАТО на своей границе и поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль на границе.
- Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.