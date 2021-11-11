"Мы не позволим запугать нас". В ЕС ответили на газовые угрозы Лукашенко

Лукашенко долго не пришлось ждать ответа на свое заявление, что он перекроет транзит газа

Лукашенко быстро получил ответ на свои угрозы/Коллаж "Сегодня"

Евросоюз весьма быстро ответил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на его угрозы перекрыть транзит газа в Европу в случае закрытия европейских границ. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что никто не позволит запугивать Европу.

Его слова передает немецкое агентство DW.

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Безопасность поставок газа

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", – заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 ноября.

Джентилони также рассказал, что страны ЕС разрабатывают оборонную концепцию Евросоюза. В документе под названием "Стратегический компас ЕС" будет отдельно прописаны и вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС.

Угрозы от Минска

Напомним, что утром 11 ноября пресс-служба Лукашенко распространила его заявление, в котором диктатор негодует и угрожает на фоне устроенного им же кризиса с мигрантами.

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"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить", – передает БЕЛТА слова Лукашенко.

Ситуация