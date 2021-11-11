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Лукашенко заметил войска НАТО у границ: приказал всем готовиться

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
11 ноября, 14:56
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Армия Беларуси будет следить за передвижением войск НАТО и Польши
Лукашенко обеспокоен скоплением военной техники у границ
Лукашенко обеспокоен скоплением военной техники у границ / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль на границе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Министерству обороны, КГБ, погранвойскам необходимо обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Уже 15 тысяч военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Сейчас они сконцентрировали у нашей границы, притом в наглую, без предупреждения, хотя они обязаны были это сделать исходя из договоренностей", – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что он пока что не давал указаний развернуть армию, но готовыми нужно быть ко всему.

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"Мы должны быть готовы и все предвидеть, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", – рассказал он.

Лукашенко также рассказал, что он обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, чтобы их сторона также подключилась к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.

"Они уже направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – заявил он.

Ситуация на границе

Что сейчас происходит

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

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