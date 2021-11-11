"Ми не дозволимо залякати нас". У ЄС відповіли на газові погрози Лукашенка

Лукашенку довго не довелося чекати на відповідь на свою заяву, що він перекриє транзит газу

Лукашенко швидко отримав відповідь на свої погрози/Колаж "Сьогодні"

Євросоюз дуже швидко відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на його погрози перекрити транзит газу до Європи у разі закриття європейських кордонів. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.

Його слова передає німецька агенція DW.

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Безпека постачання газу

"У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками – державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", – заявив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі в четвер, 11 листопада.

Джентілоні також розповів, що країни ЄС розробляють оборонну концепцію Євросоюзу. У документі під назвою "Стратегічний компас ЄС" буде окремо прописано і питання безпеки постачання газу до країн ЄС.

Погрози від Мінська

Нагадаємо, що вранці 11 листопада пресслужба Лукашенка поширила його заяву, в якій диктатор обурюється і загрожує на тлі влаштованої ним же кризи з мігрантами.

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"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити", – передає БЕЛТА слова Лукашенка.

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