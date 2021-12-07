"Путін, ласкаво просимо в пекло". Українці запустили потужний флешмоб у Мережі

У Мережі поширюється масштабний флешмоб під назвою "Українці чинитимуть опір". Його запустили на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії та приурочили до переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.
"Путін в ультимативній формі вимагає здачі України, інакше погрожує війною. Продемонструймо Путіну і світу, що українці не торгуватимуть суверенітетом. "Миру" на умовах Росії все одно не буде, навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює, українці чинитимуть опір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!" – написав організатор флешмобу на своїй сторінці у Facebook.
Також він продемонстрував жест, який виражає відмову (на фото нижче), і запропонував зробити його багатомільйонною відповіддю на ультиматуми Путіна.
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До масової акції приєдналося понад 2,4 тис. українців.
Серед них, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух.
"Українці долатимуть опір ворогів як зовнішніх, так і "внутрішніх"", – додав він.
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян також прийняв участь і написав, що ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля.
Приєднався і ексміністр освіти та науки України Сергій Квіт.
Український військовослужбовець та музикант, фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко також опублікував фото та хештег.
Український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський теж не залишився осторонь.
"З ворогом боротимуться не лише військові, а й дипломати", – додав він.
Відзначився і політолог Віктор Таран.
Зазначимо, багато учасників флешмобу використали ілюстрацію художника Микити Титова.
Крім того, українці почали розміщувати фотографії з відповідним тегом не лише у Facebook, а й інших соцмережах.
Внаслідок 6 грудня, в день ЗСУ, хештег #UkrainiansWillResist посів перше місце в трендах Twitter.
Звернення українців до Байдена
Українські політики та громадські діячі звернулися з проханням до президента США Джо Байдена, щоб під час переговорів із російським лідером Володимиром Путіним не було здано інтереси України. Вони попередили американського лідера – Москва завжди розцінювала всякі поступки як слабкість. Також українці подякували США за постійну підтримку.
Що відомо про переговори?
- Як уже відомо, президенти США та Росії проведуть 7 грудня переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
- Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала.
- Крім того, Байден зателефонував європейськими лідерам перед розмовою із Путіним. Політики закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках нормандського формату, є єдиним шляхом урегулювання конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод.