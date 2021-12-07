Байден зателефонував європейським лідерам перед розмовою з Путіним: що обговорили

Політики вкотре наголосили на підтримці суверенітету України

Європейські лідери поспілкувалися із Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден напередодні переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним зателефонував лідерам Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини, щоб обговорити агресивну поведінку Росії щодо України. Борис Джонсон, Маріо Драгі, Еммануель Макрон та Ангела Меркель розділили занепокоєння нарощуванням військ РФ поблизу українського кордону та дедалі жорсткішою риторикою Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Політики закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках "нормандського формату", є єдиним шляхом урегулювання конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод.

У розмовах з Байденом усі сторони підкреслили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Крім того, президент США та європейські лідери домовилися про тісний зв'язок команд. Зокрема, через консультації з союзниками з НАТО та партнерами з ЄС.

В очікуванні переговорів Байдена та Путіна