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"Путин, добро пожаловать в ад". Украинцы запустили мощный флешмоб в Сети

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
7 декабря, 13:25
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Хештег #UkrainiansWillResist стал трендом соцсетей
Флешмоб стал популярным среди украинских пользователей. Фото: коллаж "Сегодня"
Флешмоб стал популярным среди украинских пользователей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети распространяется масштабный флешмоб под названием "Украинцы будут сопротивляться". Его запустили на фоне сообщений о возможном вторжении России и приурочили к переговорам президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. "Мира" на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!" – написал организатор флешмоба на своей странице в Facebook.

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Также он продемонстрировал жест, выражающий отказ (на фото ниже), и предложил сделать его многомиллионным ответом на ультиматумы Путина.

К массовой акции присоединились более 2,4 тыс. украинцев.

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Среди них, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

"Украинцы будут преодолевать сопротивление врагов, как внешних, так и "внутренних"", – добавил он.

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Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян также поучаствовал и написал, что никто не заставит украинцев принять ультиматум Кремля.

Присоединился и экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит.

Украинский военнослужащий и музыкант, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко также опубликовал фото и хештег.

Украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский тоже не остался в стороне.

"С врагом будут сражаться не только военные, но и дипломаты", – добавил он.

Отметился и политолог Виктор Таран.

Отметим, многие участники флешмоба использовали иллюстрацию художника Никиты Титова.

Фото: Никита Титов
Фото: Никита Титов

Кроме того, украинцы начали размещать фотографии с соответствующим тегом не только в Facebook, но и в других соцсетях.

В результате 6 декабря, в день ВСУ, хэштег #UkrainiansWillResist занял первое место в трендах Twitter.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Обращение украинцев к Байдену

Украинские политики и общественные деятели обратились с просьбой к президенту США Джо Байдену, чтобы во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не были сданы интересы Украины. Они предупредили американского лидера – Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость. Также украинцы поблагодарили США за постоянную поддержку.

Что известно о переговорах?

  • Как уже известно, президенты США и России проведут 7 декабря переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
  • Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.
  • Кроме того, Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным. Политики призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках "нормандского формата", является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.

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