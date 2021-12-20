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Порошенка напророчили зустріч із автоматниками в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 20:14
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Порошенка можуть оголосити в українському розшуку
Юрій Луценко розповів, для чого була затіяна вся ситуація з Порошенком
Юрій Луценко розповів, для чого була затіяна вся ситуація з Порошенком / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з підозрою п'ятому президенту Петру Порошенко була штучно створена для того, щоб конфіскувати його активи. Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 висловив екс-генпрокурор Юрій Луценко.

Як розвиватимуться події

За словами Луценка, після повернення в Україну Порошенка відправлять до СІЗО, після чого йому в суді буде обрано запобіжний захід.

"Якщо я правильно аналізую, то у влади є такий план. По-перше, вони дочекалися, коли Порошенко матиме закордонний візит. Ця інформація досить відкрита, ви це розумієте. Спробували йому в цей день вручити повістку. Після цього заявили, що він втік від них. Ніби не можна було підняти трубку і зателефонувати самому Порошенку, або його адвокату і погодити час візиту до слідчого? У цьому є якась проблема? Коли він повернеться його зустрінуть в аеропорту автоматники, тому, що він нібито буде в українському розшуку. Автоматники завезуть його до СІЗО і все це лише для новорічної картинки. Із СІЗО його відправлять до суду, суд обере йому запобіжний захід, і потім, РНБО ухвалить рішення конфіскувати його активи", – розповів екс-генпрокурор.

У чому підозрюють Порошенка

  • У травні журналісти проекту Bihus.Info опублікували першу частину розслідування, в основу якого покладено записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. У розмовах з ними Медведчук неодноразово посилається на те, що вести переговори та відігравати роль посередника йому доручили президент України Петро Порошенко та президент РФ Володимир Путін. Проте записів розмов ні з Порошенком, ні з Путіним у матеріалі немає.
  • 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ та куму Путіна Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР".
  • Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п'ятого президента Петра Порошенка та колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої до цієї справи.
  • 12 листопада СБУ повідомила про підозру екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину , якому теж приписують "схематоз" з вугіллям та злочинні накази.
  • 17 грудня Петро Порошенко проігнорував прохання слідчих Державного бюро розслідувань отримати повістку на допит у справі про торгівлю вугіллям з ОРДЛО і втік від них автомобілем, вигукуючи слова, дуже схожі на ненормативну лексику.
  • 20 грудня Порошенко оголосили підозру у державній зраді , а також повторно викликали до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про запобіжний захід . Виробництво здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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