Порошенко напророчили встречу с автоматчиками в Украине

Порошенко могут объявить в украинский розыск

Юрий Луценко рассказал, для чего была затеяна вся ситуация с Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с подозрением пятому президенту Петру Порошенко была искусственно создана для того, чтобы конфисковать его активы. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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По словам Луценко, по возвращению в Украину Порошенко отправят в СИЗО, после чего ему в суде будет избрана мера пресечения.

"Если я правильно анализирую, то у власти есть такой план. Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Это информация достаточно открытая, вы это понимаете. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Словно нельзя было поднять трубку и позвонить самому Порошенко или его адвокату и согласовать время визита к следователю? В этом есть какая-то проблема? Все было сделано специально для того, чтобы сделать вид, что он убежал. Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – рассказал экс-генпрокурор.

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