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Порошенко напророчили встречу с автоматчиками в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 20:14
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Порошенко могут объявить в украинский розыск
Юрий Луценко рассказал, для чего была затеяна вся ситуация с Порошенко
Юрий Луценко рассказал, для чего была затеяна вся ситуация с Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с подозрением пятому президенту Петру Порошенко была искусственно создана для того, чтобы конфисковать его активы. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Как будут развиваться события

По словам Луценко, по возвращению в Украину Порошенко отправят в СИЗО, после чего ему в суде будет избрана мера пресечения.

"Если я правильно анализирую, то у власти есть такой план. Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Это информация достаточно открытая, вы это понимаете. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Словно нельзя было поднять трубку и позвонить самому Порошенко или его адвокату и согласовать время визита к следователю? В этом есть какая-то проблема? Все было сделано специально для того, чтобы сделать вид, что он убежал. Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – рассказал экс-генпрокурор.

В чем подозревают Порошенко

  • В мае журналисты проекта Bihus.Info опубликовали первую часть расследования, в основу которого положены записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. В разговорах с ними Медведчук неоднократно ссылается на то, что вести переговоры и играть роль посредника ему поручили президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин. Однако записей разговоров ни с Порошенко, ни с Путиным в материале нет.
  • 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР".
  • В тот же день глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к этому делу.
  • 12 ноября СБУ сообщила о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, которому тоже приписывают "схематоз" с углем и преступные приказы.
  • 17 декабря Петр Порошенко проигнорировал просьбу следователей Государственного бюро расследований получить повестку на допрос в деле о торговле углем с ОРДЛО и сбежал от них на автомобиле, выкрикивая слова, очень похожие на ненормативную лексику.
  • 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене, а также повторно вызвали в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения. Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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