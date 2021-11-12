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Справа на 200 мільйонів. СБУ повідомила про підозру екс-міністру енергетики

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 листопада, 17:35
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Внаслідок дій екс-міністра у розпорядження бойовиків надійшло понад 200 млн грн
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 по 2016 рік. У прес-службі СБУ прізвище міністра не згадується, однак у зазначений період цю посаду обіймав Володимир Демчишин .

Підозру повідомили за ст. 258-3 (сприяння терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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"Слідством встановлено, що посадова особа протягом грудня 2014-го – лютого 2015 року видала низку наказів, якими призначила на посади державних підприємств, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що міністр, перевищуючи службові повноваження, змусив керівників державної компанії укласти декілька угод із представниками самопроголошених "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на суму понад 3 млрд грн.

Такі дії міністра призвели до того, що до розпорядження ватажків бойовиків надійшло понад 200 млн грн.

Наразі Демчишин ховається від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання. Також копії письмового повідомлення про підозру надіслано його захиснику.

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Хто може бути винен

  • Демчишин не єдиний підозрюється у спонсоруванні бойовиків. 8 жовтня 2021 року нардепу Віктору Медведчуку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року.
  • Нинішній народний депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. При цьому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів із двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
  • Всього протягом 2015 року організаціям "ЛНР" та "ДНР" було перераховано, переведено в готівку та розподілено не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі.
  • У лютому цього року журналісти опублікували запис розмови, на якій голоси, схожі на Медведчука та Суркова, обговорювали організацію торгівлі вугіллям в ОРДЛО у 2014 році.

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