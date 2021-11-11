"Настав час повернути цю землю" – Скабеєва зазіхнулася на столицю України

"Ця земля була нашою", – співає російська пропагандистка

За версією Скабеєвої, у вогні у нас не лише вся країна, а й небеса / Колаж "Сьогодні"

Вогняний захід сонця, який можна було спостерігати 10 листопада в Києві, не залишив байдужим навіть російських пропагандистів. Головна ведуча на цьому "фронті" Ольга Скабєєва розмістила у себе в телеграмі відео природного явища, яке спостерігалося вчора на півночі України, з підписом, що настав час повернути цю територію.

"Ця земля була нашою, Поки ми не загрузли в боротьбі, Вона помре, якщо буде нічиєю. Настав час повернути цю землю собі", – так прокоментувала відео Скабєєва, згадавши рядки пісні гурту "Акваріум" "Потяг у вогні".

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