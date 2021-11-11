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"Пора вернуть эту землю" – Скабеева позарилась на столицу Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 06:02
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"Эта земля была нашей", – напевает российская пропагандистка
По версии Скабеевой, в огне у нас не только вся страна, но и небеса / Коллаж "Сегодня"
По версии Скабеевой, в огне у нас не только вся страна, но и небеса / Коллаж "Сегодня"

Огненный закат, который можно было наблюдать 10 ноября в Киеве, не оставил равнодушным даже российских пропагандистов. Главная ведущая на этом "фронте" Ольга Скабеева разместила у себя в телеграме видео природного явления, которое наблюдалось вчера на севере Украины, с подписью, что пора бы вернуть эту территорию.

"Эта земля была нашей, Пока мы не увязли в борьбе, Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе", – так прокомментировала видео Скабеева, вспомнив песню группы "Аквариум" "Поезд в огне".

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