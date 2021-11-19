Прикордонники будуть стріляти. Озвучено план захисту України від мігрантів

Україна посилює кордон із Білоруссю та готується до можливого протистояння з мігрантами. Силовикам можна буде навіть стріляти, якщо біженці почнуть прориватися. Про це повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, силовики визначили найбільш уразливі ділянки кордону і саме там будуть зосереджені додаткові сили, а не по всій протяжності кордону у більш ніж 1000 км.
"Залучена до чергування авіація МВС – 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотники. Проведено командно-штабні навчання цього тижня, де відпрацьовано можливі сценарії розвитку ситуації. Відбудуться ще польові навчання, щоб відпрацювати на кордоні конкретні сценарії протидії можливому масовому напливу мігрантів", – сказав Монастирський.
Також за його наказом задіяно оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції. До охорони кордону також застосовуватимуть тактику ешелонованого прикриття.
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"Перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання спецзасобів та зброї. Ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, ми застосовуватимемо всі належні та передбачені законом засоби захисту, у тому числі вогнепальну зброю", – сказав міністр.
Глава МВС додав, що цей резерв повинен буде протягом 30-60 хвилин прибути на місце на кордоні, де здійснюватиметься прорив.
Україна готується зустріти мігрантів
- Поки від нелегалів відбивається Польща, Україна теж готується до можливого напливу мігрантів, оскільки є ймовірність, що Лукашенко з Путіним влаштують нам міграційну кризу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, як Білорусь "підклала свиню" Україні.
- Правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках та визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил. Основна мета посилення режиму – не допустити міграційну кризу та масові заворушення. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що резервістам прийдуть повістки.
- У свою чергу Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила прикордонникам застосовувати зброю.