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Прикордонники будуть стріляти. Озвучено план захисту України від мігрантів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 листопада, 12:03
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Силовики визначили найуразливіші ділянки кордону з Білоруссю
Україна готова зустріти мігрантів Колаж "Сьогодні"
Україна готова зустріти мігрантів Колаж "Сьогодні"

Україна посилює кордон із Білоруссю та готується до можливого протистояння з мігрантами. Силовикам можна буде навіть стріляти, якщо біженці почнуть прориватися. Про це повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, силовики визначили найбільш уразливі ділянки кордону і саме там будуть зосереджені додаткові сили, а не по всій протяжності кордону у більш ніж 1000 км.

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"Залучена до чергування авіація МВС – 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотники. Проведено командно-штабні навчання цього тижня, де відпрацьовано можливі сценарії розвитку ситуації. Відбудуться ще польові навчання, щоб відпрацювати на кордоні конкретні сценарії протидії можливому масовому напливу мігрантів", – сказав Монастирський.

Також за його наказом задіяно оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції. До охорони кордону також застосовуватимуть тактику ешелонованого прикриття.

"Перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання спецзасобів та зброї. Ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, ми застосовуватимемо всі належні та передбачені законом засоби захисту, у тому числі вогнепальну зброю", – сказав міністр.

Глава МВС додав, що цей резерв повинен буде протягом 30-60 хвилин прибути на місце на кордоні, де здійснюватиметься прорив.

Україна готується зустріти мігрантів

  • Поки від нелегалів відбивається Польща, Україна теж готується до можливого напливу мігрантів, оскільки є ймовірність, що Лукашенко з Путіним влаштують нам міграційну кризу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, як Білорусь "підклала свиню" Україні.
  • Правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках та визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил. Основна мета посилення режиму – не допустити міграційну кризу та масові заворушення. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що резервістам прийдуть повістки.
  • У свою чергу Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

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