Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю

Україна посилює охорону кордону – тепер порушників зустрічатимуть зі зброєю

Прикордонникам розширили повноваження. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5232, яким тепер дозволено використання та застосування примусових заходів, бойової техніки та озброєння прикордонниками.

Чому довелося ухвалити цей закон

Голова комітету з оборони та розвідки Олександр Завітневич пояснив, що одним із ключових елементів безпеки держави в умовах російської агресії є міцний кордон. Саме тому необхідно було надати українським прикордонникам право проводити у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі поверхневу перевірку людей, речей та транспортних засобів, а також застосовувати зброю та техніку.

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"Через незавершеність процесу демаркації державного кордону ми маємо необхідність вжити додаткові заходи для охорони державного кордону. Адже були випадки, коли порушники режиму державного кордону України не виконували законних вимог прикордонників, вели себе зухвало, були і випадки, коли порушники погрожували життю та здоров’ю особового складу (Держприкордонслужби)", – сказав він.

Прикордонникам дозволили стріляти

Новим законом надається право здійснювати візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а також особистий огляд затриманих та оглядати та, у разі потреби, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди життю чи здоров'ю людей.

Прикордонникам дозволили використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові палиці, сльозогінний газ, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

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Тепер прикордонники зможуть застосовувати й вогнепальну зброю у разі нападу на них або для захисту інших людей, для звільнення заручників, затримання злочинця. Зможуть стріляти і у разі нападу на об'єкти, що охороняються. Застосування зброї дозволено для зупинки автомобіля (пошкодження машини) та по безпілотниках.

Але все це залежатиме від конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчиняє правопорушення. У той же час забороняється застосовувати силу до вагітних жінок, людей похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та дітей.

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