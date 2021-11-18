Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 листопада, 12:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна посилює охорону кордону – тепер порушників зустрічатимуть зі зброєю
Прикордонникам розширили повноваження. Колаж "Сьогодні"
Прикордонникам розширили повноваження. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5232, яким тепер дозволено використання та застосування примусових заходів, бойової техніки та озброєння прикордонниками.

Чому довелося ухвалити цей закон

Голова комітету з оборони та розвідки Олександр Завітневич пояснив, що одним із ключових елементів безпеки держави в умовах російської агресії є міцний кордон. Саме тому необхідно було надати українським прикордонникам право проводити у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі поверхневу перевірку людей, речей та транспортних засобів, а також застосовувати зброю та техніку.

Реклама

"Через незавершеність процесу демаркації державного кордону ми маємо необхідність вжити додаткові заходи для охорони державного кордону. Адже були випадки, коли порушники режиму державного кордону України не виконували законних вимог прикордонників, вели себе зухвало, були і випадки, коли порушники погрожували життю та здоров’ю особового складу (Держприкордонслужби)", – сказав він.

Прикордонникам дозволили стріляти

Новим законом надається право здійснювати візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а також особистий огляд затриманих та оглядати та, у разі потреби, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди життю чи здоров'ю людей.

Прикордонникам дозволили використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові палиці, сльозогінний газ, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Реклама

Тепер прикордонники зможуть застосовувати й вогнепальну зброю у разі нападу на них або для захисту інших людей, для звільнення заручників, затримання злочинця. Зможуть стріляти і у разі нападу на об'єкти, що охороняються. Застосування зброї дозволено для зупинки автомобіля (пошкодження машини) та по безпілотниках.

Але все це залежатиме від конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчиняє правопорушення. У той же час забороняється застосовувати силу до вагітних жінок, людей похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та дітей.

Україна готується зустрічати мігрантів

  • Останнім часом активно обговорюють можливий міграційний терор з боку Білорусі, мовляв, мігрантів із польського кордону можуть завернути до нас. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме по мігрантах, якщо ті намагатимуться прорвати кордон, оскільки українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності, а лише штраф.
  • У свою чергу радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош закликав ухвалити закон, який би дозволяв українським силовикам стріляти у мігрантів за незаконне порушення кордону
  • Тим часом, Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що резервістам прийдуть повістки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Тисяча Зеленського" – пастка для Банкової? Чому влада відмовилася від роздавання грошей, а потім передумала Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Говорив – усі будуть добре жити, а на ділі…": студенти дали оцінку Зеленському Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти