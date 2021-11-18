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Рада разрешила пограничникам применять оружие

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 ноября, 12:43
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Украина усиливает охрану границы – теперь нарушителей будут встречать с оружием
Пограничникам расширили полномочия. Коллаж "Сегодня"
Пограничникам расширили полномочия. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5232, которым теперь разрешено использование и применение мер принуждения, боевой техники и вооружения пограничниками.

Почему пришлось принять этот закон

Глава комитет по обороне и разведке Александр Завитневич объяснил, что одним из ключевых элементов безопасности государства в условиях российской агрессии является крепкая граница. Именно поэтому необходимо было предоставить украинским пограничникам право проводить в приграничной полосе и контролируемом пограничном районе поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также применять оружие и технику.

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"Из-за незавершенности процесса демаркации государственной границы мы имеем необходимость принять дополнительные меры по охране государственной границы. Ведь были случаи, когда нарушители режима государственной границы Украины не выполняли законные требования пограничников, вели себя дерзко, были и случаи, когда нарушители угрожали жизни и здоровью личного состава (Госпогранслужбы)", – сказал он.

Пограничникам разрешили стрелять

Новым законом предоставляется право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный осмотр задержанных и осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Пограничникам разрешили использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, средства принудительной остановки транспортного средства.

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Теперь пограничники смогут применять и огнестрельное оружие в случае нападения на них или для защиты других людей, для освобождения заложников, задержания преступника. Смогут стрелять и в случае нападения на охраняемые объекты. Применение оружия разрешено для остановки автомобиля (повреждения машины) и по беспилотникам.

Но все это будет зависеть от конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершающего правонарушение. В то же время запрещается применять силу к беременным женщинам, старикам, лицам с выраженными признаками инвалидности и детям.

Украина готовится встречать мигрантов

  • В последнее время активно обсуждают возможный миграционный террор со стороны Беларуси, мол, мигрантов с польской границы могут завернуть к нам. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять по мигрантам, если те попытаются прорвать границу, поскольку украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности, а лишь штраф.
  • В свою очередь советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призывал принять закон, который бы позволял украинским силовикам стрелять в мигрантов за незаконное нарушение границы.
  • Тем временем Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что резервистам придут повестки.

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