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Пограничники будут стрелять. Озвучен план защиты Украины от мигрантов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
19 ноября, 12:03
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Силовики определили наиболее уязвимые участки границы с Беларусью
Украина готова встретить мигрантов. Коллаж "Сегодня"
Украина готова встретить мигрантов. Коллаж "Сегодня"

Украина усиливает границу с Беларусью и готовится к возможному противостоянию с мигрантами. Силовикам даже можно будет стрелять, если беженцы начнут прорываться. Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, силовики определили наиболее уязвимые участки границы и именно там будут сосредоточены дополнительные силы, а не по всей более чем 1000 км границы.

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"Привлечена к дежурству авиация МВД – 15 вертолетов, два самолета, 44 беспилотника. Проведены командно-штабные учения на этой неделе, где были отработаны возможные сценарии развития ситуации. Состоятся еще полевые учения, чтобы отработать на границе конкретные сценарии противодействия возможному массовому наплыву мигрантов", – сказал Монастырский.

Также по его приказу задействованы оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции. К охране границы также будут применять тактику эшелонированного прикрытия.

"Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование спецсредств и оружия. Мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников, мы будем применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие", – сказал министр.

Глава МВД добавил, что этот резерв должен будет в течение 30-60 минут прибыть в место на границе, где будет осуществляться прорыв.

Украина готовится встретить мигрантов

  • Пока от нелегалов отбивается Польша, Украина тоже готовится к возможному наплыву мигрантов, поскольку есть вероятность, что Лукашенко с Путиным устроят нам миграционный кризис. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, как Беларусь "подложила свинью" Украине.
  • Правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил. Основная цель усиления режима – не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что резервистам придут повестки.
  • В свою очередь Верховная Рада приняла закон, которым разрешила пограничникам применять оружие.

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