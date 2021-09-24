Тіло в лісі – перша страшна знахідка недалеко від місця замаху на Сергія Шефіра

Офіційна версія відрізняється від озвученої ЗМІ джерелом

Труп чоловіка знаходився в лісі кілька місяців / Колаж "Сьогодні"

На Фастівщині в районі замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра виявили труп.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Офіційна версія

"23 вересня в відділення поліції № 2 (Чабани) надійшло повідомлення від грибників про те, що вони виявили тіло чоловіка в лісі поблизу села Юрівка Фастівського району. Як з'ясувалося, 51-річний чоловік безслідно зник 9 червня. Про його зникнення із заявою в поліцію звернулися родичі. Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав в невідомому напрямку і додому не повернувся. При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, його впізнали", – йдеться в повідомленні.

Проводяться відповідні експертизи і встановлюються всі обставини смерті.

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Неофіційна версія

Джерело в правоохоронних органах озвучило іншу версію агентству УНН. За даними цього джерела, труп був виявлений під час прочісування лісу правоохоронцями в рамках розслідування замаху на Сергія Шефіра.

"Розкрили інший злочин – знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки. Проводиться судово-медична експертиза знайденого тіла. Розглядають версію як самогубство, так насильницька смерть" , – заявило джерело.

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Що відомо по справі

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн. Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.