Тело в лесу – первая жуткая находка недалеко от места покушения на Сергея Шефира

На Фастовщине в районе покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира обнаружили труп.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Официальная версия
"23 сентября в отделение полиции № 2 (Чабаны) поступило сообщение от грибников о том, что они обнаружили тело мужчины в лесу вблизи села Юровка Фастовского района. Как выяснилось, 51-летний мужчина бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили родственников умершего, его опознали", – говорится в сообщении.
Проводятся соответствующие экспертизы и устанавливаются все обстоятельства смерти.
Неофициальная версия
Источник в правоохранительных органах озвучил другую версию агентству УНН. По данным этого источника, труп был обнаружен во время прочесывания леса правоохранителями в рамках расследования покушения на Сергея Шефира.
"Раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки. Проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Рассматривают версию как самоубийство или насильственная смерть", – заявил источник.
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Что известно по делу
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.