Тело в лесу – первая жуткая находка недалеко от места покушения на Сергея Шефира

Официальная версия отличается от озвученной СМИ источником

Труп мужчины находился в лесу несколько месяцев / Коллаж "Сегодня"

На Фастовщине в районе покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира обнаружили труп.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Официальная версия

"23 сентября в отделение полиции № 2 (Чабаны) поступило сообщение от грибников о том, что они обнаружили тело мужчины в лесу вблизи села Юровка Фастовского района. Как выяснилось, 51-летний мужчина бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили родственников умершего, его опознали", – говорится в сообщении.

Проводятся соответствующие экспертизы и устанавливаются все обстоятельства смерти.

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Неофициальная версия

Источник в правоохранительных органах озвучил другую версию агентству УНН. По данным этого источника, труп был обнаружен во время прочесывания леса правоохранителями в рамках расследования покушения на Сергея Шефира.

"Раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки. Проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Рассматривают версию как самоубийство или насильственная смерть", – заявил источник.

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Что известно по делу