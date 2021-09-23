Шефір під охороною – СБУ все взяла під особистий контроль

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 22 вересня було скоєно замах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Зазначимо, Шефір не перебував під державною охороною, оскільки, згідно з чинним законодавством, не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.
При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.
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Що відомо про замах
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.