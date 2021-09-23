Шефір під охороною – СБУ все взяла під особистий контроль

Напередодні невідомі обстріляли автомобіль помічника Зеленського

Шефір не перебував під державною охороною. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 22 вересня було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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Зазначимо, Шефір не перебував під державною охороною, оскільки, згідно з чинним законодавством, не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

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