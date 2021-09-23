Шефир под охраной – СБУ все взяла под личный контроль

Накануне неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского

Шефир не находился под государственной охраной. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на которого 22 сентября было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Отметим, Шефир не находился под государственной охраной, поскольку, согласно действующему законодательству, не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

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