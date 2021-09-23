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Шефир под охраной – СБУ все взяла под личный контроль

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
23 сентября, 16:40
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Накануне неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского
Шефир не находился под государственной охраной. Фото: коллаж "Сегодня"
Шефир не находился под государственной охраной. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на которого 22 сентября было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Отметим, Шефир не находился под государственной охраной, поскольку, согласно действующему законодательству, не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

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Что известно о покушении

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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