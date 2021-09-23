Цінний доказ! Знайдені патрони можуть вивести на кілера в справі Шефіра

Кожну гільзу промарковано для визначення набою як спортивного

Патрони продавали у Львові шість років тому. Фото: колаж "Сьогодні"

Патрони, якими обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра, з обмеженої партії. Вони продавалися в одному з магазинів у Львові в якості спортивних.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на джерела, близькі до збройного бізнесу.

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"Це з партії набоїв 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожну гільзу було промарковано для визначення набою як спортивного. Клеймо SM – це Sport Munition, вони надійшли у продаж років шість тому у магазин "Золотий фазан", якого наразі немає у Львові. Ці набої продавали як цивільні спортивні, із застереженням для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", – зазначив він.

Набої є звичайними армійськими з кулею зі сталевим сердечником (КС) виробництва Німеччини, додав Бутусов.



"Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен набій, щоб назвати спортивними (ймовірно, для обходу якогось свого внутрішнього правила обігу), після чого якийсь комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обігу. Це продавали у магазині під дозвіл. Партія була обмежена, нових постачань, наскільки мені відомо, не було", – пояснив журналіст.

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