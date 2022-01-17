На Заході такого собі не дозволяють – реакція Банкової на повернення Порошенка

Поведінка п'ятого президента України Петра Порошенка після повернення з-за кордону свідчить про його неповагу до процесуальних правил, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини в країну передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичайного", — сказав радник голови Офісу президента.
Невдоволення Подоляка викликав виступ Петра Порошенка перед своїми прихильниками.
"Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил", — заявив він.
На його думку, дії Порошенка є недозволеними для політика.
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"Навряд чи політики у західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини, чому трансформація України в сучасну та правову державу така тривала з 1990-х років", — вважає Подоляк.
Повернення Порошенка
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика наробило багато галасу. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
- Літак із Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт нібито для підтвердження особи, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про державну зраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони будуть покарані. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, за його оцінкою, на площі зібралося близько 15 тисяч.
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.