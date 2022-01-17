Порошенко прилетів до України: що далі?

З п'ятим президентом країни летіли депутати з "Європейської солідарності" та його дружина Марина Порошенко

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 січня, п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повернувся до України з європейської поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нагадаємо, 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт з можливістю внесення застави в один мільярд гривень. Своєю чергою Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Засідання призначено на 11:00.

У чому підозрюють Порошенка?