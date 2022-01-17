На Западе такого себе не позволяют – реакция Банковой на возвращение Порошенко

Советник главы Офиса президента назвал речь пятого президента "выступлением с массовкой"

Поведение пятого президента Украины Петра Порошенко после возвращения из-за границы свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если уже человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает определенные простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного", — сказал советник главы Офиса президента.

Недовольство Подоляка вызвало выступление Петра Порошенко перед своими сторонниками.

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"Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", — заявил он.

По его мнению, действия Порошенко непозволительны для политика.

"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом объясняет причины, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", — считает Подоляк.

Возвращение Порошенко