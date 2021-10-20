Мураєв: Офіс президента вимагає продати 50% телеканалу "НАШ"

Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантаж і погрози з метою продажу 50% частки телеканалу "НАШ".
Про це опозиціонер заявив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24"
Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантаж і погрози з метою продажу 50% частки телеканалу "НАШ".
Про це опозиціонер заявив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24"
20 жовтня 1991. Триває візит прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна до БразиліїЗануритись у той день
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
26.27
Російський рубль (₽)
0.3703
Євро (€)
30.61
100 791захворіло за тиждень в Україні
+5%