Мураєв: Офіс президента вимагає продати 50% телеканалу "НАШ"

У прямому ефірі опозиціонер заявив про тиск на телеканал з боку Банкової

Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантаж і погрози з метою продажу 50% частки телеканалу "НАШ".

Про це опозиціонер заявив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24"