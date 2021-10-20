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Мураєв: Офіс президента вимагає продати 50% телеканалу "НАШ"

20 жовтня, 21:09
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У прямому ефірі опозиціонер заявив про тиск на телеканал з боку Банкової

Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантаж і погрози з метою продажу 50% частки телеканалу "НАШ".

Про це опозиціонер заявив в прямому ефірі телеканалу "Україна 24"

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