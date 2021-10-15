Не замерзнем ли зимой и новые санкции СНБО – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканале "Украина 24" пройдет политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Главные теми для обсуждения в прямом эфире
- Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
- Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
- Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
- Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?
Гости студии
- АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";
- ИРИНА ВЕРЕЩУК, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
- ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, лидер партии "НАШИ";
- АНДРЕЙ КОБОЛЕВ, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);
- МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;
- ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;
- ИВАН ПЛАЧКОВ, Министр топлива и энергетики (2005-2006), Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;
- ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
- ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
- АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);
- ЮРИЙ Витренко, Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
- МАКСИМ НЕМЧИНОВ, Заместитель Министра энергетики Украины.
- НИКО КИПШИДЗЕ, врач Михаила Саакашвили.
Напомним, в пятницу появилась информация, что на десятый день голодовки личный врач экс-президента Грузии Саакашвили сообщил о серьезном ухудшении состояния своего пациента. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
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