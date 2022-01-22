Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Соборності України 🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Влада Події

"Можу спати спокійно": Україна ввела санкції проти відомого російського дизайнера

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 09:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Санкції вводяться на 5 років
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №20/2022 ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це зазначається на сайті офісу президента.

Реклама

Хто потрапив під санкції

Як зазначається, контроль над виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО, а сам указ набирає чинності з дня його опублікування. У документі зазначається, що під санкції потрапили 52 особи, серед яких відомий дизайнер Артемій Лебедєв.

Санкції щодо нього запроваджуються на 5 років. Вони стосуються блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також інших санкцій.

Сам Лебедєв відповів на цю новину у себе в Telegram: "Зая, тепер я можу спати спокійно".

Реклама

Хто такий Лебедєв

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, засновник, співвласник та генеральний директор "WebDesign", яка потім була перейменована на Студію Артемія Лебедєва. Як зазначається, у 2015 році студія Артемія Лебедєва розробила логотип Криму , який був створений російською, українською, англійською та татарською мовами.

У 2017 році Служба безпеки України заборонила Артемію Лебедєву в'їзд до країни "у зв'язку зі скоєнням ним діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди у сфері інформаційної безпеки".

Нагадаємо, голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.

Реклама

Проєкт закону про нові обмеження внесено "на випадок подальшого вторгнення чи підриву українського суверенітету". Законопроєкт є доповненням до законопроєкту Сенату США щодо захисту суверенітету України від 2022 року, внесеного сенатором Менендесом.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

93 932

захворіло за тиждень в Україні

+94%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти