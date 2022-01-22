"Можу спати спокійно": Україна ввела санкції проти відомого російського дизайнера

Санкції вводяться на 5 років

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №20/2022 ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це зазначається на сайті офісу президента.

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Хто потрапив під санкції

Як зазначається, контроль над виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО, а сам указ набирає чинності з дня його опублікування. У документі зазначається, що під санкції потрапили 52 особи, серед яких відомий дизайнер Артемій Лебедєв.

Санкції щодо нього запроваджуються на 5 років. Вони стосуються блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також інших санкцій.

Сам Лебедєв відповів на цю новину у себе в Telegram: "Зая, тепер я можу спати спокійно".

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Хто такий Лебедєв

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, засновник, співвласник та генеральний директор "WebDesign", яка потім була перейменована на Студію Артемія Лебедєва. Як зазначається, у 2015 році студія Артемія Лебедєва розробила логотип Криму , який був створений російською, українською, англійською та татарською мовами.

У 2017 році Служба безпеки України заборонила Артемію Лебедєву в'їзд до країни "у зв'язку зі скоєнням ним діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди у сфері інформаційної безпеки".

Нагадаємо, голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.

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Проєкт закону про нові обмеження внесено "на випадок подальшого вторгнення чи підриву українського суверенітету". Законопроєкт є доповненням до законопроєкту Сенату США щодо захисту суверенітету України від 2022 року, внесеного сенатором Менендесом.

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