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Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України — Байден

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 00:35
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Президент США попередив, що будь-який перетин кордону України організованими військовими підрозділами РФ буде вважатися вторгненням
Байден зробив попередження Путіну/Колаж: "Сьогодні"
Байден зробив попередження Путіну/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України, навіть якщо вона не буде супроводжуватися відкритими воєнними діями.

Про це президент США сказав на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США у четвер, 20 січня.

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Деталі

"Росія має великий досвід використання з метою агресії заходів, крім відкритих бойових дій: напади збройних формувань, так звані атаки в сірих зонах, дії російських солдатів без російської форми", — зазначив Байден.

Президент США нагадав про російське вторгнення у 2014 році, яке почалося із появи "зелених чоловічків", а також хакерські атаки, які він зарахував до способів ведення "гібридної війни".

"Це стосується "зелених чоловічків" у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні", — наголосив Джо Байден.

Крім того, він попередив, що будь-який перетин кордону України організованими військовими підрозділами РФ буде вважатися вторгненням.

"Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну", — сказав президент США.

Загроза вторгнення Росії

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