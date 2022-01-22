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"Могу спать спокойно": Украина ввела санкции против известного российского дизайнера

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 января, 09:46
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Санкции вводятся на 5 лет
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №20/2022 ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом отмечается на сайте Офиса президента.

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Кто попал под санкции

Как отмечается, контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим Указом, возложено на Секретаря СНБО, а сам указ вступает в силу со дня опубликования. В документе указывается, что под санкции попали 52 человека, среди которых – известный дизайнер Артемий Лебедев.

Санкции в отношении его вводятся на 5 лет. Они касаются блокирования активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, а также других санкций.

Сам Лебедев ответил на эту новость у себя в Telegram: "Зая, теперь я могу спать спокойно".

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Кто такой Лебедев

Артемий Лебедев – российский дизайнер, основатель, совладелец и генеральный директор "WebDesign", которая потом была переименована в Студию Артемия Лебедева. Как отмечается, в 2015 году студия Артемия Лебедева разработала логотип Крыма, который был создан на русском, украинском, английском и татарском языках.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности".

Напомним, глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.

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Проект закона о новых ограничениях внесен "на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета". Законопроект является дополнением к законопроекту Сената США о защите суверенитета Украины от 2022 года, внесенного сенатором Менендесом.

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