Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Власть События

Чтобы в России боялись: Блинкен объяснил санкции против четырех украинских политиков

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 16:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Госсекретарь США высказался об "агентах Кремля" в Украине
Энтони Блинкен высказался о санкциях против украинских политиков. Коллаж "Сегодня"
Энтони Блинкен высказался о санкциях против украинских политиков. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал санкции, которые США ввели против четырех украинских граждан 20 января.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины", — заявил он после встречи с главой МИД РФ Лавровым, сообщает "Страна".

Реклама

Энтони Блинкен провел встречу с Сергеем Лавровым в Женеве и обсудил вопросы безопасности, а также агрессию РФ по отношению к Украине.

Кто попал под санкции

Ранее стало известно, что США ввели санкции против четырех украинских политиков за "вредоносные действия России".

В список попали народные депутаты от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший вице-премьер Владимир Сивкович. Двое последних с 2014 года живут в России.

Реклама

Кто еще под санкциями США

10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело персональные санкции против нардепа Андрея Деркача из-за попыток повлиять на выборы президента США в 2020 году. По данным США, Деркач более десяти лет является российским агентом.

11 января 2021 года Минфин США внес в санкционный список семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса за вмешательство в американские выборы.

В марте 2021 года США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за коррупции в 2014-2015 годах, когда он занимал должность главы Днепропетровской области.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "США представляют единый западный фронт". Чего ждать Украине от встречи Блинкена и Лаврова в Женеве Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Золотой возраст": чем 44-летний Владимир Зеленский отличается от своих ровесников, простых украинцев Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

82 028

заболело за неделю в Украине

+100%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять