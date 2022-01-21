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Щоб у Росії боялися: Блінкен пояснив санкції проти чотирьох українських політиків

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 16:02
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Держсекретар США висловився про "агентів Кремля" в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував санкції, які США запровадили проти чотирьох українських громадян 20 січня.

"Ми вводимо деякі заходи проти агентів Росії, які діють всередині України. Ми хочемо, щоб було зрозуміло, які будуть наслідки, якщо розпочнеться агресія проти України", – заявив він після зустрічі із главою МЗС РФ Лавровим, повідомляє "Страна".

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Ентоні Блінкен провів зустріч із Сергієм Лавровим у Женеві та обговорив питання безпеки, а також агресію РФ щодо України.

Хто потрапив під санкції

Раніше стало відомо, що США запровадили санкції проти чотирьох українських політиків за "шкідливі дії Росії".

До списку потрапили народні депутати від ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин, екснардеп від Партії регіонів Володимир Олійник та ексзаступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, колишній віцепрем'єр Володимир Сівкович. Двоє останніх із 2014 року живуть у Росії.

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Хто ще під санкціями США

10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача через спроби вплинути на вибори президента США у 2020 році. За даними США, Деркач понад десять років є російським агентом.

11 січня 2021 року Мінфін США вніс до списку санкцій сімох громадян України, у тому числі нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, та чотири інформаційні ресурси за втручання в американські вибори.

У березні 2021 року США запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського та членів його сім'ї через корупцію у 2014-2015 роках, коли він обіймав посаду голови Дніпропетровської області.

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