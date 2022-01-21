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"Навіщо санкції після втрати територій?" Зеленський емоційно звернувся до Заходу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 11:00
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Президент України вважає, що Росія зможе пережити санкції проти неї
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Washington Post .

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"Варто вам запровадити навіть значні санкції, вони подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо впоратися з цим""... Я підтримую запровадження санкцій зараз" , – сказав український лідер.

Крім того, глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися щодо цього питання.

"Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України? , – сказав Зеленський.

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Санкції проти Росії

  • У зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, у США заговорили про найпотужніші санкції. Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
  • Також санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується із США до Росії, а також іноземну продукцію, підпадає під юрисдикцію США.
  • Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.
  • Крім того, заступник глави МЗС РФ Павло Рябков за підсумками переговорів з представниками НАТО заявив, що військові фахівці пропонують Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України, але поки що дали шанс дипломатії.

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