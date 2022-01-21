Завіса! США озвучили пакет санкцій проти Росії

Нові американські санкції торкнуться газопроводу "Північний потік – 2" і президента Росії Володимира Путіна

Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.

Проєкт закону про нові обмеження внесено "на випадок подальшого вторгнення чи підриву українського суверенітету", повідомляє пресслужба Палати представників Конгресу США.

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Цей законопроєкт є доповненням до законопроєкту Сенату США щодо захисту суверенітету України від 2022 року, внесеного сенатором Менендесом.

Основні положення законопроекту, зокрема, включають:

Санкції щодо газопроводу "Північний потік – 2";

Санкції проти російської видобувної промисловості;

Санкції щодо не менше трьох російських фінансових інституцій;

Заборона всіх операцій із новим російським держборгом;

Санкції щодо Володимира Путіна та інших російських лідерів;

Прискорена допомога у забезпеченні безпеки для України.

"Нарощування Росією військ як на кордоні з Україною, так і в Білорусі, що триває, – це акт агресії, настільки ж безрозсудний, як і тривожний. Хоча я, як і раніше, сподіваюся, що дипломатія може знизити напруженість на кордоні з Україною, необхідно, щоб США разом з нашими трансатлантичними союзниками ясно дали зрозуміти, що будь-які дії щодо вторгнення російської армії на суверенну територію будуть зустрінуті серйозними заходами... Цей закон спричинить серйозні наслідки для Росії як у фінансовому, так і в іншому плані, і Конгрес готовий діяти, якщо президент Путін продовжить своє провокаційне нарощування військової сили на кордонах України", – заявив Грегорі Мікс.

Конгресмен висловив надію на якнайшвидшу передачу цього законопроєкту на стіл президента Джо Байдена, щоб його можна було підписати.

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США почули прохання Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

Глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для запровадження санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися щодо цього питання.

"Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення до України? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?", – сказав Зеленський.

У Кремлі стривожилися

У зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, у США заговорили про найпотужніші санкції. Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

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Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.

Крім того, заступник глави МЗС РФ Павло Рябков за підсумками переговорів з представниками НАТО заявив, що військові фахівці пропонують Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України, але поки що дали шанс дипломатії.