Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Влада Події

Завіса! США озвучили пакет санкцій проти Росії

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 22:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нові американські санкції торкнуться газопроводу "Північний потік – 2" і президента Росії Володимира Путіна

Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.

Проєкт закону про нові обмеження внесено "на випадок подальшого вторгнення чи підриву українського суверенітету", повідомляє пресслужба Палати представників Конгресу США.

Реклама

Цей законопроєкт є доповненням до законопроєкту Сенату США щодо захисту суверенітету України від 2022 року, внесеного сенатором Менендесом.

Основні положення законопроекту, зокрема, включають:

  • Санкції щодо газопроводу "Північний потік – 2";
  • Санкції проти російської видобувної промисловості;
  • Санкції щодо не менше трьох російських фінансових інституцій;
  • Заборона всіх операцій із новим російським держборгом;
  • Санкції щодо Володимира Путіна та інших російських лідерів;
  • Прискорена допомога у забезпеченні безпеки для України.

"Нарощування Росією військ як на кордоні з Україною, так і в Білорусі, що триває, – це акт агресії, настільки ж безрозсудний, як і тривожний. Хоча я, як і раніше, сподіваюся, що дипломатія може знизити напруженість на кордоні з Україною, необхідно, щоб США разом з нашими трансатлантичними союзниками ясно дали зрозуміти, що будь-які дії щодо вторгнення російської армії на суверенну територію будуть зустрінуті серйозними заходами... Цей закон спричинить серйозні наслідки для Росії як у фінансовому, так і в іншому плані, і Конгрес готовий діяти, якщо президент Путін продовжить своє провокаційне нарощування військової сили на кордонах України", – заявив Грегорі Мікс.

Конгресмен висловив надію на якнайшвидшу передачу цього законопроєкту на стіл президента Джо Байдена, щоб його можна було підписати.

Реклама

США почули прохання Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

Глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для запровадження санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися щодо цього питання.

"Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення до України? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?", – сказав Зеленський.

У Кремлі стривожилися

У зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, у США заговорили про найпотужніші санкції. Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Реклама

Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.

Крім того, заступник глави МЗС РФ Павло Рябков за підсумками переговорів з представниками НАТО заявив, що військові фахівці пропонують Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України, але поки що дали шанс дипломатії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

82 028

захворіло за тиждень в Україні

+100%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти