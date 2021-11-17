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Мігрантам набридло: Білорусь відправить їх спецрейсом назад до Іраку

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 16:02
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Іракських мігрантів у четвер евакуювали
Мігранти хочуть назад до Іраку
Мігранти хочуть назад до Іраку / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 200 іракців, які приїхали до Білорусі, щоб потрапити з ЄС, звернулися до посольства Іраку в Росії та виявили бажання повернутися на батьківщину. Про це повідомляє Інтерфакс .

Евакуаційний рейс для іракських мігрантів призначено на 18 листопада. Перевозитиме їх компанія Iraqi Airways.

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За словами консула Іраку в Росії Маджіда аль-Кілані, бажання повернутися на батьківщину висловили близько 300 осіб.

Також стало відомо, що сотні мігрантів, які провели майже два дні біля КПП "Брузги-Кузьниця" на кордоні з Польщею, покинули свій табір та вирушили кудись у супроводі білоруських силовиків.

Водночас заступник голови МВС Польщі Мацей Васік розповів виданню PAP , що отримав інформацію, що за вказівкою Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і поступово виїжджають із табору.

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Ситуація на кордоні

  • На білорусько-польському кордоні зібралися тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі, сподіваючись потрапити звідти до Європи. Польща, а також Литва та Латвія, їх не пропускають, вказуючи, що поява на кордоні величезної кількості мігрантів штучно спровокувала Білорусь за допомогою Росії, щоб помститися за санкції.
  • Ситуація на кордоні загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю рушила з території Білорусі до кордону з Польщею .
  • За цей період мігранти кілька разів намагалися прорватися на територію Польщі . Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
  • В Україні вважають, що Лукашенко та Путін можуть влаштувати "міграційний терор" і нашій країні. На ґрунті цього українців підготують до можливого протистояння нелегалам – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
  • 17 листопада На білорусько-польському кордоні при чергову спробу прориву мігрантів постраждали 12 польських силовиків. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею про напад на правоохоронців.

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