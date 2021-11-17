Мігрантам набридло: Білорусь відправить їх спецрейсом назад до Іраку

Іракських мігрантів у четвер евакуювали

Мігранти хочуть назад до Іраку / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 200 іракців, які приїхали до Білорусі, щоб потрапити з ЄС, звернулися до посольства Іраку в Росії та виявили бажання повернутися на батьківщину. Про це повідомляє Інтерфакс .

Евакуаційний рейс для іракських мігрантів призначено на 18 листопада. Перевозитиме їх компанія Iraqi Airways.

Реклама

За словами консула Іраку в Росії Маджіда аль-Кілані, бажання повернутися на батьківщину висловили близько 300 осіб.

Також стало відомо, що сотні мігрантів, які провели майже два дні біля КПП "Брузги-Кузьниця" на кордоні з Польщею, покинули свій табір та вирушили кудись у супроводі білоруських силовиків.

Водночас заступник голови МВС Польщі Мацей Васік розповів виданню PAP , що отримав інформацію, що за вказівкою Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і поступово виїжджають із табору.

Реклама

Ситуація на кордоні