Мигрантам надоело: Беларусь отправит их спецрейсом обратно в Ирак

Иракских мигрантов в четверг эвакуируют

Мигранты хотят обратно в Ирак / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 200 иракцев, приехавших в Беларусь, чтобы попасть с ЕС, обратились в посольство Ирака в России и выразили желание вернуться на родину. Об этом сообщает Интерфакс.

Эвакуационный рейс для иракских мигрантов назначен на 18 ноября. Перевозить их будет компания Iraqi Airways.

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По словам консула Ирака в России Маджида аль-Килани, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

Также стало известно, что сотни мигрантов, проведших почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покинули свой лагерь и отправились куда-то в сопровождении белорусских силовиков.

В тоже время заместитель главы МВД Польши Мацей Васик рассказал изданию PAP, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и постепенно выезжают из лагеря.

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Ситуация на границе