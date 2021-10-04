Хто звільнить Разумкова – "слуги" визначилися з кандидатом

Ні глава парламенту, ні його заступники не зможуть цього зробити – Корнієнко запропонував кандидатуру

Разумков і Стефанчук поступляться своїм місцем Гетманцеву (зліва). Колаж "Сьогодні"

Пленарне засідання щодо відставки глави парламенту Дмитра Разумкова буде проводити, швидше за все, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Про це сказав на брифінгу глава партії "СН" Олександр Корнієнко.

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За його словами, таке пленарне засідання повинен вести або перший заступник, або депутат, який не ставив підпис під підписними листами за звільнення спікера.

"Ми схиляємося до другого варіанту, щоб не було ніяких інсинуацій, конфліктів інтересів. Ми готові виставити незалежного депутата від себе, це, швидше за все, буде Гетманцев, який не підписував ті підписні листи, це теж вимога регламенту – якщо ти не підписуєш, то ти можеш тоді проводити засідання", – сказав Корнієнко.

Відставка Разумкова